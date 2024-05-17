Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Reuniões públicas e oficinas

Atualizado em

Reuniões públicas antes da Investigação Pública (março-abril de 2024)

Reunião pública de 21 de março de 2024 com foco no setor Le Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-Bois - Apresentação

3.2 MB

Reunião pública de 21 de março de 2024 focada no setor Le Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-Bois - Ata

414 KO

Encontro de viajantes em Chelles em 25 de março de 2024 - Relatório

333 Ko

PDF

Apresentação da reunião pública em Neuilly-sur-Marne em 2 de abril de 2024

2,29 Mo

Ata da reunião pública em Neuilly-sur-Marne em 2 de abril de 2024

562 Ko

Apresentação da reunião pública em Neuilly-Plaisance em 4 de abril de 2024

1 537 Ko

Ata da reunião pública em Neuilly-Plaisance em 4 de abril de 2024

439 Ko

Oficinas pré-consulta (2020-2021)

PDF

Workshop de foco N°1 Carrefour Leclerc Triângulo de Val de Fontenay - Apresentação

6.5 MB

PDF

Workshop de foco N°1 Carrefour Leclerc Triângulo de Val de Fontenay - Relatório

1.8 MB

PDF

Workshop de foco N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Apresentação

2.3 MB

PDF

Workshop de foco N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Relatório

1.3 MB