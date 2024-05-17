Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Reuniões públicas e oficinas
Atualizado em
Reuniões públicas antes da Investigação Pública (março-abril de 2024)
Reunião pública de 21 de março de 2024 com foco no setor Le Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-Bois - Apresentação
3.2 MB
Reunião pública de 21 de março de 2024 focada no setor Le Perreux-sur-Marne e Fontenay-sous-Bois - Ata
414 KO
Encontro de viajantes em Chelles em 25 de março de 2024 - Relatório
333 Ko
Apresentação da reunião pública em Neuilly-sur-Marne em 2 de abril de 2024
2,29 Mo
Ata da reunião pública em Neuilly-sur-Marne em 2 de abril de 2024
562 Ko
Apresentação da reunião pública em Neuilly-Plaisance em 4 de abril de 2024
1 537 Ko
Ata da reunião pública em Neuilly-Plaisance em 4 de abril de 2024
439 Ko
Oficinas pré-consulta (2020-2021)
Workshop de foco N°1 Carrefour Leclerc Triângulo de Val de Fontenay - Apresentação
6.5 MB
Workshop de foco N°1 Carrefour Leclerc Triângulo de Val de Fontenay - Relatório
1.8 MB
Workshop de foco N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Apresentação
2.3 MB
Workshop de foco N°2 ZAC Maison Blanche - Ville Evrard - Relatório
1.3 MB