Neuilly-sur-Marne / Gournay-sur-Marne
Descubra os desenvolvimentos planejados neste setor, na fase preliminar de estudo e apresentados à consulta antes do inverno de 2020-2021**:
Nessa parte do trajeto, o ônibus Bords de Marne circulará pela Avenue Jean Jaurès em Neuilly-sur-Marne e pela Rue de Paris, na divisa municipal de Chelles e Gournay-sur-Marne.
5 estações são oferecidas nesta linha de 2,2 km:
- Blancheville / Ville Evrard*
- Casa Branca*
- O Futuro*
- Pointe de Gournay*
- Rue du Port*
As faixas dedicadas aos ônibus ficarão no centro da rua entre "Blancheville / Ville Evrard" e a "Pointe de Gournay", depois localizadas no lado norte da rua até a "Rue du Port" (a localização das faixas dedicadas aos ônibus no centro da estrada será estudada durante os estudos preliminares conhecidos como "Diagrama Esquemático").
Os empreendimentos possibilitarão atender a projetos urbanos em desenvolvimento, cruzar grandes entroncamentos rodoviários e garantir uma reurbanização da entrada de Chelles.
Durante a consulta preliminar, foi considerada a redução do número de faixas dedicadas aos motoristas nesse setor de acordo com duas opções entre Blancheville-Evrard e Pointe de Gournay, com o objetivo de aprofundar cada uma delas nos seguintes estudos:
- duas faixas na direção de Paris e uma para Chelles,
- Uma faixa em cada direção.
A partir da Pointe de Gournay, são mantidas 3 faixas destinadas aos motoristas para limitar o impacto no tráfego rodoviário.
Uma ciclovia de mão dupla está localizada ao norte da estrada.
Após a consulta preliminar, estudos preliminares estão sendo realizados e visam especificar e aprofundar os desenvolvimentos do projeto: a distribuição das funcionalidades na via e, em particular, o número de faixas rodoviárias, a localização precisa dos terminais e estações, os métodos de operação dos ônibus, o número de faixas rodoviárias e a operação dos cruzamentos, a inserção de continuidades para ciclismo e pedestres, greening ao longo do trajeto, etc.
Neste setor, a Île-de-France Mobilités confirmou que, durante esses estudos, serão examinados em particular os seguintes aspectos:
- os impactos do projeto no tráfego rodoviário, para informar a escolha do desenvolvimento que, em última instância, será levado à investigação pública. As autoridades locais estarão envolvidas de perto nas discussões sobre esse assunto. Os empreendimentos propostos devem ser consistentes de uma ponta à outra da rota, para evitar a aparência de "gargalos".
- os princípios operacionais dos cruzamentos, os principais pontos de congestionamento rodoviário e a definição das medidas necessárias para acompanhar as vias próximas à antiga RN34,
- a instalação de faixas exclusivas para ônibus entre as estações Pointe de Gournay e Rue du Port,
- a interconexão entre os Bus Bords de Marne e a estação Neuilly-Plaisance para facilitar conexões para todos os modos (pedestres, ciclistas, usuários do transporte público).
* Os nomes das estações são provisórios
** A apresentação do projeto será atualizada quando os estudos preliminares do diagrama esquemático forem finalizados