Neuilly-sur-Marne / Gournay-sur-Marne

Descubra os desenvolvimentos planejados neste setor, na fase preliminar de estudo e apresentados à consulta antes do inverno de 2020-2021**:

Nessa parte do trajeto, o ônibus Bords de Marne circulará pela Avenue Jean Jaurès em Neuilly-sur-Marne e pela Rue de Paris, na divisa municipal de Chelles e Gournay-sur-Marne.

5 estações são oferecidas nesta linha de 2,2 km:

Blancheville / Ville Evrard*

Casa Branca*

O Futuro*

Pointe de Gournay*

Rue du Port*

As faixas dedicadas aos ônibus ficarão no centro da rua entre "Blancheville / Ville Evrard" e a "Pointe de Gournay", depois localizadas no lado norte da rua até a "Rue du Port" (a localização das faixas dedicadas aos ônibus no centro da estrada será estudada durante os estudos preliminares conhecidos como "Diagrama Esquemático").

Os empreendimentos possibilitarão atender a projetos urbanos em desenvolvimento, cruzar grandes entroncamentos rodoviários e garantir uma reurbanização da entrada de Chelles.

Durante a consulta preliminar, foi considerada a redução do número de faixas dedicadas aos motoristas nesse setor de acordo com duas opções entre Blancheville-Evrard e Pointe de Gournay, com o objetivo de aprofundar cada uma delas nos seguintes estudos:

duas faixas na direção de Paris e uma para Chelles,

Uma faixa em cada direção.

A partir da Pointe de Gournay, são mantidas 3 faixas destinadas aos motoristas para limitar o impacto no tráfego rodoviário.

Uma ciclovia de mão dupla está localizada ao norte da estrada.

Após a consulta preliminar, estudos preliminares estão sendo realizados e visam especificar e aprofundar os desenvolvimentos do projeto: a distribuição das funcionalidades na via e, em particular, o número de faixas rodoviárias, a localização precisa dos terminais e estações, os métodos de operação dos ônibus, o número de faixas rodoviárias e a operação dos cruzamentos, a inserção de continuidades para ciclismo e pedestres, greening ao longo do trajeto, etc.

Neste setor, a Île-de-France Mobilités confirmou que, durante esses estudos, serão examinados em particular os seguintes aspectos:

os impactos do projeto no tráfego rodoviário, para informar a escolha do desenvolvimento que, em última instância, será levado à investigação pública. As autoridades locais estarão envolvidas de perto nas discussões sobre esse assunto. Os empreendimentos propostos devem ser consistentes de uma ponta à outra da rota, para evitar a aparência de "gargalos".

para informar a escolha do desenvolvimento que, em última instância, será levado à investigação pública. As autoridades locais estarão envolvidas de perto nas discussões sobre esse assunto. Os empreendimentos propostos devem ser consistentes de uma ponta à outra da rota, para evitar a aparência de "gargalos". os princípios operacionais dos cruzamentos, os principais pontos de congestionamento rodoviário e a definição das medidas necessárias para acompanhar as vias próximas à antiga RN34,

os principais pontos de congestionamento rodoviário e a definição das medidas necessárias para acompanhar as vias próximas à antiga RN34, a instalação de faixas exclusivas para ônibus entre as estações Pointe de Gournay e Rue du Port,

entre as estações Pointe de Gournay e Rue du Port, a interconexão entre os Bus Bords de Marne e a estação Neuilly-Plaisance para facilitar conexões para todos os modos (pedestres, ciclistas, usuários do transporte público).

* Os nomes das estações são provisórios

** A apresentação do projeto será atualizada quando os estudos preliminares do diagrama esquemático forem finalizados