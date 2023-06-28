Estruturação de projetos de desenvolvimento de terras
Projetos urbanos no setor do Val de Fontenay
A operação de desenvolvimento, que cobre 85 hectares, está localizada ao norte e ao redor do agrupamento do Val de Fontenay, e tem como objetivo:
- Abrir o distrito de Alouettes para outras áreas da cidade;
- Desenvolver instalações de uso misto (escritórios, moradia, comércio e serviços, atividades e instalações);
- Apoiar o desenvolvimento econômico do setor por meio de projetos atraentes de grande porte;
- Levar em conta questões ambientais, desenvolvimento sustentável e ecologia urbana por meio de desenvolvimentos exemplares;
- Desenvolver e requalificar espaços públicos de forma a pacificar os fluxos, promover modos de transporte suaves e criar espaços públicos animados e amigáveis, acessíveis a todos.
O programa provisório prevê a liberação de 565.952 m² de área útil até 2035.
Essa operação permite a criação do ZAC Marais Pointe Joncs-Marins, distribuído por diferentes setores, alguns dos quais próximos ao trajeto do projeto Bus Bords de Marne. Como o quê:
- O setor Îlot la Pointe, com a operação Quartus, cuja obra foi concluída em 2023, oferece 47.000 m² de escritórios e 140 unidades habitacionais;
- O setor Péripôle Nord, no qual o projeto planeja encerrar a longo prazo, inclui o desenvolvimento de um projeto urbano, bem como o desenvolvimento do polo da estação Val de Fontenay;
- A Allée des Sablons (Péripôle Sud), conectada à Rue Carnot, também será transformada como parte do desenvolvimento do polo da estação Val de Fontenay.
Plano do projeto de concessão Fontenay-Alouettes (esquerda) e foco na zona mista de desenvolvimento Point Joncs-Marins (direita)
A Maison Blanche ZAC
Perspectiva do parque Maison Blanche em Neuilly-sur-Marne - Fonte: Prefeitura de Neuilly-sur-Marne (2020)
Localizado no local do antigo hospital Maison Blanche em Neuilly-sur-Marne, o ZAC construído pela Grand Paris Aménagement em nome da Grand Paris Grand Est ocupa 59 hectares. Eventualmente, abrigará cerca de 4.000 unidades habitacionais, lojas, dois grupos escolares, uma creche e uma creche, um conservatório de música, dança e teatro, um centro cultural e espaços públicos. Cerca de 1.000 unidades habitacionais foram entregues entre 2020 e 2022, e o restante das unidades será entregue posteriormente. Os principais acessos para esse novo distrito estão planejados a partir da antiga RN34 na Avenue Antonin Artaud, Rue Renée Vivien e Avenue Jean Stephan.