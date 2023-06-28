Estruturação de projetos de desenvolvimento de terras

Projetos urbanos no setor do Val de Fontenay

A operação de desenvolvimento, que cobre 85 hectares, está localizada ao norte e ao redor do agrupamento do Val de Fontenay, e tem como objetivo:

Abrir o distrito de Alouettes para outras áreas da cidade;

Desenvolver instalações de uso misto (escritórios, moradia, comércio e serviços, atividades e instalações);

Apoiar o desenvolvimento econômico do setor por meio de projetos atraentes de grande porte;

Levar em conta questões ambientais, desenvolvimento sustentável e ecologia urbana por meio de desenvolvimentos exemplares;

Desenvolver e requalificar espaços públicos de forma a pacificar os fluxos, promover modos de transporte suaves e criar espaços públicos animados e amigáveis, acessíveis a todos.

O programa provisório prevê a liberação de 565.952 m² de área útil até 2035.

Essa operação permite a criação do ZAC Marais Pointe Joncs-Marins, distribuído por diferentes setores, alguns dos quais próximos ao trajeto do projeto Bus Bords de Marne. Como o quê: