Os ônibus e estações serão acessíveis a todos? Quais equipamentos estão planejados no resort?

O projeto melhora as condições de viagem dos passageiros. Será 100% acessível graças a instalações e equipamentos específicos (pistas, anúncios sonoros, rampas de acesso, etc.).

Todas as estações estarão equipadas com abrigo para passageiros, assentos e um sistema de informações em tempo real. Eles serão equipados com sistemas de videovigilância para garantir a segurança dos passageiros. Árvores ornamentais serão plantadas nas plataformas e vagas de estacionamento para bicicletas serão oferecidas próximas a cada estação.