O que está planejado a curto prazo para melhorar o tráfego de ônibus e os serviços locais?

A inauguração do Bus Bords de Marne está prevista para 2030. Entre agora e a comissão do projeto, foram tomadas medidas para melhorar o serviço de ônibus na região, em particular para apoiar a chegada dos primeiros moradores da ZAC Maison Blanche, a saber:

a extensão e o reforço da linha de ônibus 643 , a partir de 31 de agosto de 2020 , possibilitam a conexão a leste da ZAC Maison Blanche à estação Chesnay-Gagny atendida pela RER E, oferecendo assim uma alternativa ao RER A para viagens de e para Paris;

realizadas no outono de 2020, a frequência dos ônibus foi aumentada pela RATP em (no início e no fim dos horários de pico, assim como fora dos horários de pico); Cinco ônibus padrão da linha 113 foram substituídos em 20 de junho de 2022 por ônibus articulados mais espaçosos, e depois mais cinco em janeiro de 2024.

Além disso, outras vias de melhoria de curto prazo estão sendo estudadas pela Île-de-France Mobilités e gestores de estrada para reduzir as dificuldades de operação de ônibus na antiga RN34: otimização da programação de entroncamentos de semáforos, criação de faixas para ônibus na aproximação a entroncamentos difíceis, implementação de um sistema de detecção nos entroncamentos para dar prioridade aos ônibus nos cruzamentos, E por aí vai.