Como são previstas as instalações para ciclismo?

O projeto prevê o desenvolvimento de ciclovias contínuas ao longo da rota para promover o uso de bicicletas. Essas instalações ciclísticas estão integradas aos eixos V4, V9 e V20 da rede Vélo Île-de-France nos trechos comuns à rota Bus Bords de Marne. A maior parte do trajeto será equipada com uma ciclovia bidirecional de 4 metros de largura (fora da estação) ao norte do eixo. Os detalhes dos desenvolvimentos propostos estão disponíveis no Diagrama Esquemático do Projeto (SDP).

Vagas de estacionamento para bicicletas serão oferecidas próximas a cada estação Bus Bords de Marne. Os polos Val de Fontenay e Chelles-Gournay, assim como a estação RER Neuilly-Plaisance, se beneficiarão de estacionamento seguro para bicicletas com capacidade.