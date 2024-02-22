Quais são os empreendimentos urbanos e paisagísticos propostos pelo projeto?

Os tratamentos de paisagismo propostos ao longo de toda a rota ajudarão a reduzir o forte caráter rodoviário da antiga RN34 e a fortalecer a ligação natural com as margens do Marne. O aspecto mineral atual desse importante e altamente movimentado eixo será compensado pelo desenvolvimento de calçadas plantadas assim que o direito de passagem for suficiente.

As estações serão arrumadas e facilmente identificadas de longe para passageiros. A superfície das faixas dedicadas aos ônibus será contrastada para se destacar em relação a outros usos da via. O mobiliário urbano no espaço público será projetado para não obstruir os caminhos dos pedestres, enquanto orienta os usuários. Pode ser personalizada de acordo com os setores, em consonância com o ambiente de cada município atravessado. O projeto também visa valorizar e preservar o patrimônio urbano das plantas. Por isso, a conservação de cada árvore tem sido estudada. Além disso, novas árvores serão plantadas nas calçadas.