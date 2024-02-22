A consulta continuou?

Nas diretrizes adotadas após a consulta preliminar, a Île-de-France Mobilités está comprometida em continuar o trabalho de parceria realizado com as autoridades locais, que estão envolvidas na construção do projeto desde seu início. O projeto foi assim refinado em estreita colaboração com autoridades locais e parceiros, integrando as lições aprendidas com a consulta. Os comitês de direção, monitoramento e consulta foram mantidos. O diálogo territorial continuou, portanto, em torno de dados técnicos adicionais para chegar a um cenário consolidado de desenvolvimento para toda a rota, formando o Esquema de Princípio e o Arquivo de Inquérito de Utilidade Pública. Este arquivo deve ser apresentado à investigação pública antes da obtenção da declaração de utilidade pública na segunda metade de 2024.

A Île-de-France Mobilités também se comprometeu a manter um sistema contínuo de informação e consulta ao público e às associações durante o desenvolvimento do plano principal e do arquivo de investigação. Dois boletins informativos foram publicados no site e distribuídos por todo o país desde o fim da consulta. Uma consulta sobre a compatibilidade dos documentos de planejamento urbano também foi realizada no outono de 2023. Uma reunião informativa para associações de moradores locais e usuários de mobilidade foi realizada no outono de 2023. Por fim, um sistema de informação contínua para o público em geral está planejado para a primavera de 2024 , a fim de apresentar o Esquema antes da investigação pública.