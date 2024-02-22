Qual é o acompanhamento dado às opiniões e observações coletadas durante a consulta preliminar?

Ao final da consulta, a Île-de-France Mobilités elaborou um relatório listando as trocas e opiniões expressas e especificando o que a Île-de-France Mobilités retira delas em termos de lições e orientações para a continuidade dos estudos a serem realizados, para que o projeto atenda melhor às necessidades e expectativas do território. Este documento foi validado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 14 de abril de 2021 e está disponível na biblioteca de mídia do site. Isso alimenta o projeto e orientou a realização dos estudos preliminares. Desde então, o projeto tem sido objeto de inúmeras otimizações em estreita consulta com todas as autoridades locais : a seção "Percorrendo a rota" detalha a evolução do projeto desde a consulta preliminar, setor por setor. O relatório da consulta preliminar e contínua será anexado ao arquivo da investigação pública.