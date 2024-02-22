O projeto depende da reurbanização do agrupamento do Val de Fontenay? Qual é a alternativa se esse projeto for adiado?

O projeto Bus Bords de Marne prevê o desenvolvimento de um terminal temporário na estação Carnot, para garantir uma conexão com o centro do Val de Fontenay (RER A e E, Bonde T1, ônibus) via Allée des Sablons assim que for comissionado. Este terminal temporário será utilizado no intervalo entre a comissionamento planejada do projeto Bus Bords de Marne e a implementação do novo terminal rodoviário Leste do centro de ônibus Val de Fontenay.