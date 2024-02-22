Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
E quanto ao serviço para a estação de Nogent-sur-Marne?
O projeto será acompanhado por uma reorganização da rede local de ônibus, precisamente definida pouco antes de sua entrada em serviço, diante da evolução dos usos. Assim, será mantido um serviço até a estação RER de Nogent-sur-Marne com linha(s) que não sejam os Bus Bords de Marne.
O terminal do Bus Bords de Marne foi considerado na estação do RER Nogent-sur-Marne, mas essa opção não foi escolhida pelos seguintes motivos:
- o número de passageiros esperados para Nogent-sur-Marne e para ir é muito menor do que o que possibilitou o tamanho da linha Bus Bords de Marne entre Val de Fontenay e Chelles - Gournay; É preferível oferecer esse serviço por outra linha de ônibus mais adequada;
- a inserção de instalações para bicicletas e faixas dedicadas aos ônibus implicaria um impacto excessivamente grande no Boulevard de Strasbourg (em particular nos estacionamentos e nas árvores de alinhamento).