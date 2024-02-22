A linha de ônibus 113 vai desaparecer? E quanto às outras linhas de ônibus que usam o eixo?

O projeto Bus Bords de Marne será acompanhado por uma reorganização da rede local de ônibus, que será definida com precisão pouco antes da comissão do projeto. Em particular, ele terá como objetivo:

Para dimensionar o ônibus, a oferta seja o mais próxima possível das necessidades observadas;

Garantir que as linhas de ônibus estruturadas se beneficiem de forma ideal com os desenvolvimentos realizados;

Mantenha o nível atual de serviço além da rota dos Bus Bords de Marne, em direção a Nogent-sur-Marne por um lado, e além da estação Chelles por outro, esses setores sendo atualmente atendidos pela linha 113.