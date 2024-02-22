O que é a investigação pública? Podemos dar nossa opinião?

A investigação pública antes da declaração de utilidade pública do projeto, que deve ser realizada no segundo semestre de 2024, constituirá uma nova etapa de participação pública e visará:

Apresentar as características do projeto e as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los;

Coletar a opinião pública para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto e aprimorar a continuidade dos estudos.

Ela será organizada sob a égide de uma Comissão de Inquérito independente que garantirá que o procedimento seja realizado corretamente e que o público seja devidamente informado, e que coletará suas observações. A Comissão de Inquérito então elaborará um relatório sobre o andamento da investigação e emitirá sua opinião sobre o projeto. Com base nessa opinião, as autoridades competentes decidirão sobre o acompanhamento a ser dado ao projeto.

Durante a investigação pública, assim, será possível fazer perguntas e dar uma opinião fundamentada sobre o projeto. Diversas modalidades de participação serão definidas pela Comissão de Inquérito e implementadas pela Île-de-France Mobilités. Para se manter informado, assine as notícias do site.