O que é um estudo de impacto?

O estudo de impacto visa integrar questões ambientais e aquelas relacionadas à saúde humana no território envolvido desde o início das reflexões sobre o projeto. Ele possibilita considerar os efeitos potenciais ou reais do projeto no meio ambiente, além de analisar e justificar as escolhas feitas em relação às questões identificadas. O projeto faz parte de uma abordagem que visa evitar danos ambientais tanto quanto possível, reduzir aqueles que não poderiam ser suficientemente evitados e, se possível, compensar efeitos significativos que não poderiam ser evitados ou suficientemente reduzidos. O estudo de impacto deve ser anexado ao arquivo da investigação pública.