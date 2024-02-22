O projeto exigirá expropriações?

As diferentes variantes de integração estudadas foram objeto de análises levando em conta muitos critérios, incluindo o impacto sobre o solo e os edifícios ao redor. Embora a inserção do projeto no espaço urbano tenha sido realizada preferencialmente no domínio público e privado não construído, o projeto exigirá aquisições de terrenos, inclusive no domínio privado construído. Os diversos lotes provavelmente afetados pelas aquisições serão detalhados durante um levantamento de parcelas que ocorrerá ao final dos estudos preliminares do projeto. O projeto pode precisar evoluir neste momento, para levar em conta as conclusões da investigação pública.

Nesta fase, as aquisições planejadas de terrenos dizem respeito ao local do novo centro operacional de ônibus em Neuilly-sur-Marne e a certos setores ao longo da rota, a fim de permitir a inserção das faixas dedicadas aos ônibus e das instalações adjacentes.

O proprietário do projeto, Île-de-France Mobilités, favorecerá um processo de aquisição amigável com os proprietários, após negociações. Em caso de recusa pelos proprietários, as aquisições poderiam ser obtidas por meio de expropriação por razões de utilidade pública.