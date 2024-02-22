Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Por que escolher a estação Chelles-Gournay como seu terminal leste?
Para incentivar conexões com outros meios de transporte, é essencial planejar a passagem dos Bus Bords de Marne o mais próximo possível das estações do RER E, do Transilien P e da futura linha 16 do metrô. Por isso, o terminal da linha ficará dentro do terminal rodoviário Chelles-Gournay.
Outros dois terminais planejados não foram mantidos:
- O centro comercial Terre-Ciel: o número de passageiros esperado entre o centro comercial Terre-Ciel e a estação Chelles-Gournay é muito menor do que o que permitiu dimensionar a frequência e capacidade dos Bus Bords de Marne; Portanto, é preferível fornecer esse serviço por outras linhas de ônibus da rede local.
- A prefeitura de Chelles: o terminal dos Bus Bords de Marne será dimensionada para acomodar dois ônibus articulados de energia limpa; essas infraestruturas seriam difíceis de instalar no local do terminal parcial da atual linha 113, em frente à prefeitura de Chelles. Além disso, tal terminal causaria dificuldades na regularidade do ônibus entre a estação Chelles-Gournay e o terminal terminal.