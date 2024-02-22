Se o número de faixas rodoviárias for reduzido, qual será o impacto no tráfego local e para os motoristas que atualmente utilizam esse eixo?

Os estudos esquemáticos possibilitaram refinar os impactos do projeto no tráfego rodoviário de acordo com vários cenários iterativos, em estreita consulta com as autoridades locais. Esses estudos aprofundados de tráfego revelaram uma diminuição na futura necessidade de transporte de carro na região, explicada pela transferência de parte dessas viagens para o transporte público no horizonte da entrada em funcionamento das linhas 15 e 16 do metrô em Val-de-Fontenay e Chelles.

Os resultados da modelagem e simulações realizadas permitiram dimensionar a capacidade da estrada com a maior precisão possível em relação às necessidades do projeto. Mudanças no perfil da via estão planejadas em parte do trajeto dos Bus bords de Marne, em particular:

No setor de Hospitais em Neuilly-sur-Marne até a entrada de Chelles, apenas uma faixa de trânsito será mantida em cada direção;

No centro de Neuilly-sur-Marne, o perfil da via será ajustado eventualmente mudando para uma faixa de tráfego em ambas as direções em certos trechos, ou mantendo duas faixas de tráfego em direção a Paris, caso a necessidade seja identificada.

Essas mudanças possibilitam prever um reequilíbrio do espaço público em benefício de pedestres e ciclistas, mas também para limitar o impacto do projeto no terreno, estacionamento e alinhamento das árvores. Em particular, foi verificado como parte dos estudos que essas mudanças não deterioram as condições de tráfego no eixo dos ônibus Bords de Marne e, de forma mais geral, em toda a rede local.