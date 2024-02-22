Quais informações estão disponíveis sobre o site neste momento?

Neste estágio do projeto, a programação do local ainda não foi definida. Assim será em estudos posteriores. No entanto, o estudo de impacto já especifica que serão estabelecidas regras para a organização do local a fim de limitar o incômodo: faseamento da obra para limitar o impacto no tráfego rodoviário, adaptação de períodos e horários para as operações mais barulhentas, limitação da velocidade do tráfego das máquinas de construção nos trilhos, Rega dos trilhos de construção, etc. Um contrato de busca será implementado para limitar esses impactos. Ele terá que ser respeitado pelas construtoras.

Ao mesmo tempo, um sistema local de comunicação será estabelecido para moradores locais, motoristas e usuários do transporte público.