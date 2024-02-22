A rota foi alterada desde a consulta?

Além da eventual realocação do terminal oeste para Val de Fontenay , no coração da Péripolis, o mais próximo possível das linhas de transporte conectadas, a rota apresentada à consulta preliminar permanece a mesma. No entanto, a inserção de faixas dedicadas aos ônibus foi refinada e modificada levando em conta as lições aprendidas e as opiniões do público, em estreita consulta com todas as autoridades locais. Os detalhes dos empreendimentos e dos desenvolvimentos são apresentados setor por setor na seção "Caminhando pela rota".