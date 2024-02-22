Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Quais serão as características do material rodante? Onde será construído o novo Centro de Operações de Ônibus e para que ele será usado?
Publicado em
Para atender à evolução da demanda, a linha Bus Bords de Marne será operada por ônibus elétricos biarticulados de 24 metros de comprimento , com capacidade para cerca de 150 pessoas. Os ônibus terão dispositivos anunciando a(s) próxima(s) parada(s) e o horário esperado para chegar ao próximo poste ou terminal. A escolha de um ônibus elétrico faz parte da abordagem de transição energética da Île-de-France Mobilités.
Como os centros operacionais de ônibus existentes não têm a capacidade necessária para receber ônibus futuros, um novo Centro Operacional de Ônibus (COB) será construído como parte do projeto em Neuilly-sur-Marne, rue Paul et Camille Thomoux, no setor abandonado da rodovia A103. Ele garantirá a manutenção (manutenção preventiva e corretiva), limpeza e estacionamento ao final do serviço. A longo prazo, esse centro poderá ser compartilhado com outras linhas de ônibus da região que ainda não foram definidas. Esse equipamento não representa perigo para os moradores locais.
Localização do Centro de Operações de Ônibus (COB)