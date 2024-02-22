Quais serão as características do material rodante? Onde será construído o novo Centro de Operações de Ônibus e para que ele será usado?

Para atender à evolução da demanda, a linha Bus Bords de Marne será operada por ônibus elétricos biarticulados de 24 metros de comprimento , com capacidade para cerca de 150 pessoas. Os ônibus terão dispositivos anunciando a(s) próxima(s) parada(s) e o horário esperado para chegar ao próximo poste ou terminal. A escolha de um ônibus elétrico faz parte da abordagem de transição energética da Île-de-France Mobilités.

Como os centros operacionais de ônibus existentes não têm a capacidade necessária para receber ônibus futuros, um novo Centro Operacional de Ônibus (COB) será construído como parte do projeto em Neuilly-sur-Marne, rue Paul et Camille Thomoux, no setor abandonado da rodovia A103. Ele garantirá a manutenção (manutenção preventiva e corretiva), limpeza e estacionamento ao final do serviço. A longo prazo, esse centro poderá ser compartilhado com outras linhas de ônibus da região que ainda não foram definidas. Esse equipamento não representa perigo para os moradores locais.