Quando o ônibus será colocado em serviço?

O Bus Bords de Marne está previsto para entrar em operação até 2030. Após a entrada em funcionamento da linha 15 do metrô em Val de Fontenay, mudanças serão implementadas no terminal oeste dos Bus Bords de Marne e na capacidade rodoviária da seção urbana de Neuilly-sur-Marne.

Esse cronograma provisório para a operação está condicionado à obtenção da declaração de utilidade pública, das autorizações de financiamento e administrativas, e à conclusão efetiva das operações relacionadas.