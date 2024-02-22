O projeto depende da entrada em funcionamento da linha 15 Leste?

O terminal oeste dos Bus Bords de Marne será eventualmente organizado dentro do futuro terminal rodoviário a leste do Val de Fontenay, no setor Péripôle, e oferecerá uma conexão direta com o RER A, o RER E e as futuras linhas do metrô linha 15 e do Bonde T1. A criação deste novo terminal rodoviário ocorrerá ao final das obras da linha 15 do metrô. No intervalo entre a inauguração do terminal rodoviário e a planejada para os Bus Bords de Marne, este último terá temporariamente seu terminal na rue Carnot para garantir, sem demora, uma conexão com o polo do Val de Fontenay.

Ao mesmo tempo, a redução da capacidade viária proposta ao longo do trajeto dos Bus Bords de Marne é possível graças à redução da demanda rodoviária induzida pela transição modal do transporte rodoviário para o público quando as linhas 15 e 16 do metrô chegam à região. Está previsto que essa mudança seja implementada dois anos após a entrada em funcionamento da linha 15.