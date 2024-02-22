Por que não existem faixas exclusivas para ônibus de forma sistemática? Isso provavelmente não vai penalizar o tráfego de ônibus?

O Bus Bords de Marne tem como objetivo oferecer um meio de transporte rápido, confiável e confortável, ao mesmo tempo em que melhora o ambiente de vida ao renovar o espaço público. Desde a consulta preliminar, o projeto foi refinado levando em conta as opiniões do público, em estreita consulta com as autoridades locais, a fim de reduzir alguns dos impactos negativos do projeto, garantir uma partilha equilibrada do espaço público e preservar o patrimônio arbóreo ao máximo. É nesse sentido que faixas "mistas", onde ônibus circulam com outros veículos, foram introduzidas em vários trechos da rota. Embora esse tipo de integração expõe os Bus Bords de Marne aos riscos do tráfego, os estudos de tráfego realizados pela Île-de-France Mobilités mostram que a fluidez do tráfego nos trechos em questão possibilita limitar esses efeitos. Além disso, os Bus Bords de Marne se beneficiarão de um sistema de detecção ao se aproximar de cruzamentos para limitar os tempos de espera nos semáforos, inclusive fora das faixas dedicadas aos ônibus.