Por que remover estações de ônibus? Como as localizações das estações eram definidas?

O projeto Bus Bords de Marne propõe uma reorganização e otimização das estações de ônibus existentes para garantir um bom equilíbrio entre o excelente serviço do território e uma oferta eficiente de ônibus. Hoje, 22 estações de ônibus, às vezes muito próximas umas das outras e pouco movimentadas, estão localizadas na antiga RN34. Os Bus Bords de Marne atenderão 17 estações, espaçadas em média a 500 m (ou seja, cerca de 5 minutos a pé) para limitar o impacto na velocidade comercial dos ônibus. Esse princípio geralmente é aplicado na estruturação de linhas de transporte público, como o Bus Rapid Transit. Os locais finalmente selecionados são descritos no site.