Por que um ônibus e não um bonde?
A escolha de um meio de transporte deve atender às necessidades de transporte identificadas em um determinado território, levando em conta toda a rede de transporte da qual faz parte. Também deve atender aos requisitos de confiabilidade e qualidade do serviço esperados para esses desafios de viagem, ao mesmo tempo em que constitui uma resposta equilibrada do ponto de vista dos impactos ambientais, investimentos e custos operacionais.
Para os Bus Bords de Marne, vários elementos justificam a escolha dos ônibus:
- Os ônibus biarticulados têm 145 assentos. Com uma frequência de 4 minutos durante os horários de pico, eles possibilitam atender o número projetado de passageiros na linha, estimado pela Île-de-France Mobilités em 3.500 passageiros durante o horário de pico e cerca de 33.000 passageiros por dia. Essas previsões, portanto, não justificam a escolha de um bonde.
- Os ônibus podem ser inseridos o mais próximo possível das estações, o que possibilita otimizar conexões com modos de carga pesada e outras linhas de ônibus. Além disso, o local de ônibus implementado pode beneficiar outras linhas de ônibus em certos trechos.
- A inserção de ônibus possibilita lidar com os direitos de passagem disponíveis e as restrições na rota, a fim de limitar os impactos negativos do projeto. Por isso, está planejado, em consulta com as autoridades locais, uma circulação mista de faixas dos Bus Bords de Marne em vários trechos para dar mais espaço a outros usuários do espaço público. Esse tipo de inserção é mais difícil de implementar em um bonde, especialmente em estradas com muito tráfego de carros.
- O ônibus biarticulado movido a eletricidade oferece um nível de qualidade de conforto e acessibilidade. O projeto será 100% acessível graças a instalações e equipamentos específicos (pistas, anúncios sonoros, rampas de acesso, etc.). Funcionando com eletricidade, também é limpo e silencioso para passageiros e moradores locais.