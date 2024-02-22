As árvores existentes serão preservadas?

O projeto Bus Bords de Marne tem como objetivo preservar o máximo possível das árvores existentes e desenvolver a rede de plantas. O excelente trabalho realizado na integração dos Bus Bords de Marne, em consulta com as autoridades locais, possibilitou limitar o impacto do projeto e preservar ao máximo o patrimônio arbóreo existente no perímetro do projeto, incluindo todas as árvores listadas no Plano do Dossel do departamento de Seine-Saint-Denis. O projeto também planeja implementar uma compensação muito ambiciosa a longo prazo ao longo da rota, o mais próximo possível do impacto. As características dessas novas árvores (espécies, tamanho,...) são objeto de estudos contínuos, em consulta com o território.