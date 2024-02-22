Como são feitas as previsões de tráfego?

As previsões de passageiros para os Bus Bords de Marne foram estabelecidas com o modelo ANTONIN da Île-de-France Mobilités. Esse modelo é uma ferramenta para prever as viagens dos residentes de Île-de-France com base nos comportamentos de mobilidade observados (dados da Pesquisa Global de Transporte) e leva em conta a evolução das redes de transporte e o desenvolvimento urbano planejado para o projeto (dados de população e emprego estabelecidos em parceria com o Instituto da Região de Paris). É um modelo robusto utilizado em todos os projetos da Île-de-France Mobilités e vem evoluindo continuamente há 20 anos. A Île-de-France Mobilités também está agora integrando os efeitos do teletrabalho em suas previsões com base em observações das práticas recentes de saúde pós-crise da COVID.