O que é o Diagrama Esquemático (SDP) e o arquivo de consulta pública?

O Esquema é uma síntese dos estudos preliminares realizados para compilar o arquivo de investigação pública. Especifica os objetivos do projeto, define seu programa funcional em termos de integração urbana e ambiental, operação, segurança, intermodalidade e levando em conta as recomendações resultantes da consulta prévia. Também especifica o custo e o cronograma da operação. Por fim, propõe uma avaliação ambiental inicial.

O arquivo de consulta pública é o documento de referência para a investigação antes da declaração de utilidade pública do projeto. Ele retoma o diagrama principal e o completa com um estudo de impacto ambiental mais detalhado e a avaliação socioeconômica do projeto. Ele será disponibilizado neste site durante a investigação pública.