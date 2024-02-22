As vagas de estacionamento serão removidas?

Apenas parte da oferta atual de estacionamento será mantida ou devolvida, dependendo das necessidades locais (centro urbano, área comercial, etc.) e das restrições de integração. Essa redução na oferta de estacionamento na rua favorece o transporte público, a mobilidade ativa (ciclismo e caminhada) e a reconstrução de espaços públicos.

Está previsto manter estacionamento na Avenue du Général de Gaulle e no Boulevard d'Alsace-Lorraine em Perreux-sur-Marne, Boulevard Gallieni em Neuilly-Plaisance e Neuilly-sur-Marne, Avenue du Général de Gaulle e Rue Cossonneau em Neuilly-sur-Marne, Avenue du Maréchal Foch em Chelles. Também está planejado desenvolver um estacionamento público na rue Pérotin, em Chelles, para compensar parte da redução do número de vagas na Avenue du Maréchal Foch.