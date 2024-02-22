O que é um TCSP ou um site dedicado?

TCSP significa Transport en Commun en Lane Propre. É uma faixa de tráfego estritamente dedicada aos ônibus. Táxis, veículos de entrega e veículos de serviço comunitário não têm acesso a ele. Esses canais podem ser usados pela polícia e pelos serviços de emergência em caso de intervenção. Eles são acompanhados por prioridade em cruzamentos com semáforos, por meio de um sistema de detecção entre semáforos e ônibus.

Esse sistema de transporte possibilita tornar a velocidade comercial e a regularidade dos ônibus mais confiáveis ao longo de toda a rota, reduzindo os riscos relacionados ao tráfego rodoviário e ao uso das estradas.

Como parte do projeto, serão criados 8 km de faixas exclusivas para ônibus. A faixa dedicada pode assumir a forma de faixa de mão única (apenas 1 faixa em uma direção) ou de mão dupla (1 faixa em cada direção de tráfego). As faixas Bus Bords de Marne são inseridas de diferentes formas, dependendo das restrições de cada setor:

axial: inserção no centro da via, entre as duas direções do tráfego geral;

Lateralmente: inserção apenas de um lado da estrada.

Essas faixas dedicadas poderão ser usadas por outras linhas de ônibus da região, de acordo com as modalidades que serão estudadas nos demais estudos do projeto.