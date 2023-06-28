A reurbanização da estação RER de Neuilly-Plaisance
Liderado pela Île-de-France Mobilités, o projeto para adaptar e modernizar a estação visa aliviar o congestionamento no acesso secundário durante o horário de pico e melhorar o fluxo de tráfego no saguão de bilhetes. No acesso secundário, está planejado criar uma escada fixa e uma escada rolante para cada plataforma, alargar as escadas existentes e ampliar e reurbanizar a sala de bilhetes. O projeto também inclui a renovação das plataformas e a reurbanização do principal edifício de passageiros. O projeto está na fase de design detalhado.
Perspectiva do projeto de requalificação da estação RER Neuilly Plaisance