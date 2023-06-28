Triângulo de Val de Fontenay

Descubra os desenvolvimentos planejados neste setor, na fase preliminar de estudo e apresentados à consulta antes do inverno de 2020-2021**:

Em Fontenay-sous-Bois e Le Perreux-sur-Marne, o "triângulo" do Val de Fontenay é formado pela Avenue du Général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, Rue Carnot e Avenue Louison-Bobet / Boulevard R. Poincaré.

1 parada por sentido é proposta nesta linha de 1,8 km:

Carnot* até o terminal do Val de Fontenay

Bobet* para Chelles.

O Bus Bords de Marne circulará em uma direção. Para não atrapalhar o tráfego rodoviário, o projeto prevê 2 faixas para motoristas na Avenue du G. de Gaulle / de Lattre de Tassigny e L. Bobet / Boulevard R. Poincaré, além de 3 faixas de tráfego na Rue Carnot.

Uma ciclovia de mão dupla será construída ao longo de todo o triângulo.

Entre o cruzamento Carnot/Bobet e o terminal Val de Fontenay (Avenue Louison Bobet), os ônibus circularão em trânsito geral, em ambos os sentidos.

As instalações dedicadas aos ônibus facilitarão a conexão com o polo Val de Fontenay sem dificultar o acesso à A86 para os motoristas e facilitarão o tráfego no cruzamento Carnot / Lattre de Tassigny.

Após a consulta preliminar, estudos preliminares estão sendo realizados e visam especificar e aprofundar os desenvolvimentos do projeto: a distribuição das funcionalidades na via e, em particular, o número de faixas rodoviárias, a localização precisa dos terminais e estações, os métodos de operação dos ônibus, o número de faixas rodoviárias e a operação dos cruzamentos, a inserção de continuidades para ciclismo e pedestres, greening ao longo do trajeto, etc. Neste setor, a Île-de-France Mobilités está estudando as propostas alternativas coletadas durante a consulta sobre o posicionamento preciso do terminal dentro do agrupamento do Val de Fontenay, a fim de facilitar conexões para todos os modos (pedestres, ciclistas, usuários do transporte público).

*Nomes provisórios das estações

** A apresentação do projeto será atualizada quando os estudos preliminares do diagrama esquemático forem finalizados