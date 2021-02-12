Diagrama esquemático aprovado pela Diretoria Executiva

Na quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, o Conselho da Île-de-France Mobilités aprovou o diagrama esquemático e o arquivo de inquérito público para o novo projeto da linha de ônibus EVE (Esbly – Val d'Europe). Ligando a estação Esbly ao hospital intercomunitário Marne-la-Vallée, pelas estações Marne-la-Vallée – Chessy e Val d'Europe, o ônibus EVE acompanhará a evolução do território e oferecerá uma solução eficiente de transporte público para os futuros usuários.

Durante essa sessão, o acordo de financiamento para os estudos preliminares de projeto entre o Estado (21%), a Região da Île-de-France (49%), o Departamento de Seine-et-Marne (20%) e a Comunidade de Aglomeração do Val d'Europe (10%) também foi validado por um valor de €3 milhões excluindo impostos.

Este é um marco importante que acabou de ser alcançado para o projeto do ônibus EVE! Os estudos esquemáticos possibilitaram aprofundar a rota e a posição das estações de acordo com uma abordagem multicritério ligada à oferta de transporte, ao ambiente, à viabilidade técnica e ao custo associado.

Os stakeholders do projeto (Estado, Região da Île-de-France, departamento, municípios, autoridades locais e parceiros envolvidos) participaram desses estudos.

O próximo passo?

O projeto está agora em andamento com a conclusão de um estudo preliminar para refinar as hipóteses adotadas durante a consulta preliminar e após a validação do esquema pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités.

