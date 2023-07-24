Veja as Avaliações

Nesta página, você pode consultar todas as opiniões enviadas pelo formulário de avaliação online cujos autores aceitaram a publicação.

OPINIÃO DA UNIÃO DE TRANSPORTE MARNE-LA-VALLÉE SETORES III E IV SOBRE O PROJETO DE TRANSPORTE PÚBLICO "ESBLY CHESSY VAL D'EUROPE"

26 de junho de 2015

Saint-Thibault-des-Vignes, 24 de junho de 2015

À atenção de Sophie Mougard

Diretor-Geral da STIF

39-41 Rue de Châteaudun,

75009 Paris

Caso seguido por: A. Perret

Assunto: Opinião do Syndicat de Transports des secteurs III e IV de Marne-la-Vallée sobre o projeto de Transporte Público "Esbly Chessy Val d'Europe"

Senhora Diretora,

O Syndicat de Transport de Marne-le-Vallée (SIT) esteve fortemente envolvido na preparação do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) para o projeto "Esbly Chessy Val d'Europe" Transporte Público em uma Via Dedicada (TCSP), e agradeço por isso.

Este projeto, cujo objetivo é conectar as estações RER A e Linha P, enquanto atende aos principais polos do território, é muito aguardado pelos representantes eleitos locais porque apoiará o desenvolvimento urbano da Nova Cidade oferecendo um alto nível de serviço aos usuários.

As melhorias nas estradas propostas permitirão promover todas as vias alternativas, incluindo rotas ciclísticas, e fortalecer a intermodalidade entre o futuro TCSP e outros modos de transporte ferroviário e de ônibus.

Por isso, só posso expressar uma opinião favorável sobre o projeto do DOCP que foi submetido para consulta, pois ele remete as questões levantadas pelo SIT.

Gostaria também de ressaltar a qualidade do mecanismo de consulta implementado desde 11 de maio de 2015 e a qualidade dos STIFs ouvindo esse projeto durante as duas reuniões públicas em Esbly e Serris das quais participei.

Quanto à rota, concordo com as recomendações do STIF sobre as variantes a serem preferidas, a saber:

– Nas proximidades da estação Esbly: a variante "Híbrida" para atender ao Colégio.

– Nos arredores de Chessy South: a rota vermelha variante via Rue Morris para usar a ponte existente.

– No setor do Val d'Europe: a variante da rota amarela que atende o Centro Hospitalar via o Boulevard du Circulaire: será necessário garantir que o ônibus faça a volta no cruzamento de Gours de la Gondoire e na RD231.

Sobre o terminal da TCSP no Val d'Europe, gostaria de chamar sua atenção para o isolamento da reserva de direito de passagem para uma nova estação rodoviária no município de Montévrain. Por isso, seria apropriado estudar a criação de uma nova estação rodoviária ao longo do Cours de la Gondoire.

Por fim, em relação ao Local de Manutenção e Armazenamento, apoio a proposta de localizá-lo no nível do Depósito de Orsonville em Bailly-Romainvilliers, muito próximo ao terminal.

Meus serviços estão à sua disposição para discutir este projeto.

Por favor, aceite, senhor prefeito, a expressão dos meus distintos sentimentos.

Sinclair Vouriot

Presidente do Sindicato dos Transportes

TRÁFEGO ROLANTE E NÃO ROLANTE

19 de junho de 2015

Sou residente de Crécy la Chapelle e estou fazendo a linha Esbly Gare de l'Est há 8 anos.

A linha P é muito útil para mim porque é mais regular que a RER A.

Nos últimos 2-3 anos, percebi um aumento de usuários que vão para a estação de carro, então o estacionamento rapidamente se satura e está em péssimas condições. Além disso, sair do estacionamento durante o horário de pico também é problemático.

A rota limpa de ônibus entre Esbly e Val d'Europe é uma ótima ideia, mas aumentará o tráfego de veículos na estação de Esbly e arredores; portanto, será necessário pensar em aumentar as vagas de estacionamento ao redor da estação Esbly.

LINHA ESBLY VAL D'EUROPE

19 de junho de 2015

O projeto me parece interessante pela ligação com Val d'Europe.

No entanto, também acho que seria particularmente interessante ter uma ligação entre ESBLY – ISLES LES VILLENOY – Lycée Courbertin. Atualmente, os alunos do ensino médio levam mais de uma hora para fazer a viagem de ISLES até o ensino médio, enquanto esta última fica a 10 minutos de carro (e também a 10 minutos de ônibus!!)

RER A / JUNÇÃO TRANSILIEN P

18 de junho de 2015

Projeto muito interessante, especialmente para a junção RER A / Transilien P.

E quanto ao projeto de estender o RER A até Esbly?

ÔNIBUS ESBLY VAL D'EUROPE

17 de junho de 2015

Achamos ótimo que um ônibus faça revezamentos entre Esbly Montry (onde moramos) e Val d'Europe

PARADA IMPORTANTE PARA NÓS: A ESCOLA EIMLV

15 de junho de 2015

É um projeto importante e o caminho é interessante.

Uma parada no topo da Côte d'Esbly, perto da rotatória da antiga RN34

seria essencial para nós

Nossa escola particular bilíngue fica a cerca de 200m de distância e o local Epide/Football District/International School of Marne la Vallée (EIMLV) precisa dessa atração para nossos jovens

Os jovens do distrito de futebol terão uma forma adicional de acessar o novo campo

assim como os jovens do Epide e também a equipe da Escola Internacional

Obrigado por levar em conta nossa existência não muito longe de todos os projetos de desenvolvimento da futura área comercial do Mercado Carrefour

PARABÉNS POR ESTE PROJETO!

15 de junho de 2015

100% A FAVOR!!

Moro em Montry há 24 anos e é HORA de poder aproveitar uma linha em uma faixa dedicada com frequência a cada 8 minutos.

Além disso, a conexão com a linha P da SNCF é muito criteriosa.

Parabéns novamente e perseverem pelo bem de todos os habitantes dos municípios vizinhos.

Sr. e Sra. MARCOS

ESTAÇÕES DE TREM NA DISNEYLAND

11 de junho de 2015

É uma pena que esse projeto para uma estação rodoviária no sul em Chessy seja prejudicado pela ocupação do domínio público pelo Disneyland Park. De fato, a Place François Truffaut, cuja função é atender às estações TGV, RER e rodoviária (sul e norte), é cercada pela Disneyland.

Os seguranças do parque impuseram uma busca nas bolsas do público, incluindo usuários de transporte público (um julgamento também está em andamento).

Isso significa que os passageiros dos ônibus das estações Norte e Sul não poderão se conectar livremente e terão que se submeter ao cheque de bagagem...

VARIANTE NA CAVALARIA MAGNY LE

10 de junho de 2015

Este projeto é uma excelente ideia no contexto da saturação dos meios de transporte locais. Usando a rede PEPS por mais de 10 anos para levar o RER até Paris, percebo uma deterioração nos tempos de viagem devido à multiplicação de paradas. Além disso, há um aumento no tráfego de passageiros na linha A. Se essa nova linha fosse concluída, gostaria que pudesse passar por Magny le Hongre para permitir que seus cidadãos tivessem a opção de usar a estação Esbly para chegar à capital. O ideal seria uma parada na rue du Moulins.

SIM, MAS...... SOB CERTAS CONDIÇÕES

9 de junho de 2015

De fato, para o desenvolvimento das Áreas Residenciais, a facilidade de conexão entre as diferentes estações é a facilidade das conexões, isso deveria ter sido feito há muito tempo. Mas uma grande mancha negra, especialmente na cidade de Esbly, que está muito congestionada pelo tráfego rodoviário, levanta várias questões:

E quanto às mudanças na paisagem e nos arredores das casas? Como as mudanças de tráfego vão mudar as rotas diárias, as passagens de nível, a segurança dos pedestres, etc.? E quanto ao estacionamento? Eles já estão problemáticos na estação Esbly, como isso será gerenciado?

Uma interconexão ferroviária entre Meaux e Val d'Europe teria sido muito mais inteligente, mas muito mais cara....

O SERVIÇO COUPVRAY NA ROTA

3 de junho de 2015

Aprovo esse projeto de ônibus Esbly-Val d'Europe, porque sem carteira de motorista, uso transporte público apenas para viagens ou caminhadas, portanto, sou muito requisitado por transporte público que operaria TODOS os dias da semana, assim como mais tarde à noite...

De fato, moro em Coupvray e uso muito a linha de ônibus 06, ligando Esbly a Chessy ou Val d'Europe dependendo do horário... Essa linha serve bem a Coupvray. É muito prático, mas além dos períodos movimentados de manhã cedo e fim da tarde, há apenas um ônibus por hora durante o dia, pouco aos sábados e nada aos domingos e feriados...

Isso poderia ser compensado por esse novo projeto, que permitiria viagens em horários estendidos, incluindo domingos, com rotações muito mais frequentes...

Mas ainda assim precisa servir bem ao Coupvray!!

E aqui, minha reserva está no nível da parada planejada, porque para a maioria dos atuais habitantes de Coupvray, parece que terão que caminhar bastante para chegar a essa única parada garantida em Coupvray e planejada próxima aos Champs-Forts na rota do projeto, ou seja, muito longe das casas atuais (entendo que no futuro haverá o surgimento de um novo distrito, Ainda assim, isso não muda o problema da distância, para a maioria das pessoas... )

Por isso, no que diz respeito à rota em Esbly, sou a favor da variante com parada que atende o Collège Louis Braille, que permitiria, além dos alunos do ensino médio, também novas áreas de cupressians (longe da parada mencionada acima) para se juntar a essa nova linha...

Além disso, nem precisa dizer que TAMBÉM será necessário manter a linha de ônibus nº 6 em paralelo, porque, caso contrário, dois terços de Coupvray não seriam atendidos por transporte público e não seria administrável...

Quanto ao restante do trajeto, sou bastante a favor da variante da ponte Morris para o serviço do entroncamento Marne la Vallée – Chessy...

Mais uma vez, espero que o acesso ao RER A seja tão rápido no futuro na rodoviária do polo sul quanto na atual, mas e quanto ao acesso à estação TGV a partir do polo sul?

Por fim, no Val d'Europe, sou mais a favor de atender o hospital pelo boulevard circular, que oferece bom acesso à estação Val d'Europe do RER A e aos principais centros de interesse da região.

UM ÔNIBUS ADAPTADO ÀS SUAS NECESSIDADES

2 de junho de 2015

Acho que já passou da hora de desenvolver uma rede entre Val d'Europe e Esbly, para reduzir o tráfego (se possível) e permitir que os usuários economizem tempo. Eu recebo pessoas na minha casa por meio de um site, especialmente estagiários, e eles levam 1 hora para fazer 8 km! Às vezes, nem sequer têm trem ou ônibus para ir trabalhar.

Obrigado por configurar este projeto o mais rápido possível.

Nota: e fornecer um sistema para facilitar a circulação dos ônibus em frente à estação de Chessy, já que o desenvolvimento dos trens Ouigo tem atrapalhado muito o tráfego.

CORRESPONDÊNCIA

1º de junho de 2015

É perfeitamente compreensível que essa linha seja a única grande possibilidade de construção na região de Montry, Coupvray, para futuros moradores que não têm opinião a dar, são esses incorporadores que devem financiar. Para os outros, as linhas de ônibus atuais serão "reduzidas" a essa "alta velocidade", o que forçará muitas conexões adicionais, assim como nas ciclovias na Montée d'Esbly, boa sorte.

E se o local estiver limpo, os ônibus serão (tração elétrica ou diesel?)

Esse tipo de pesquisa é enganoso, todos acham boa intenção e uma resposta favorável: haverá uma estação? Sim, se escolhermos a opção A, e para satisfazer a outra existe a opção B, etc... E ninguém virá verificar o resultado prático em 15 ou 20 anos, ninguém voltará se houve um erro. O objetivo da pesquisa é transmitir a ideia de necessidade, fazer as pessoas aceitarem e acreditarem no compartilhamento, para que os anos de atraso, os custos extras (quem paga por ciclovias, estacionamento, perda de saldo de outros ônibus, etc.) nunca sejam compensados para as populações cujos impostos terão financiado estudos e comunicação.

Por que perguntar apenas para o ambiente de trabalho? E todos os outros: jovens, aposentados, desempregados?

ÁREAS RESIDENCIAIS DE MEAUX E MARNE LA VALLÉE

26 de maio de 2015

Uma ligação de ônibus Meaux-Esbly-Val d'Europe.

Com a criação dessa linha de ônibus Esbly-Val d'Europe, o desenvolvimento da linha 17 do Pays de Meaux possibilitaria a criação de uma ligação de ônibus Meaux-Val d'Europe e atenderia à demanda de viagens entre suas áreas residenciais.

a linha 17 atualmente atende Esbly-Isles-les-Villenoy-Vignely-Trilbardou; Três municípios membros da Comunidade Pays de Meaux.

O desenvolvimento dessa linha em direção a Meaux tornaria possível atender à vontade do Sindicato e seu projeto de apoiar o desenvolvimento urbano dos territórios.

BOUCHONS EM CHESSY

20 de maio de 2015

Pego um ônibus todos os dias, tendo a estação Chessy como seu terminal, há cada vez mais engarrafamentos nas proximidades imediatas da estação, que pioraram nos últimos anos devido ao impressionante número de ônibus que convergem para essa pequena estação. Adicionar uma linha de ônibus com a Chessy como parada só vai piorar o problema. É claramente melhor escolher a rodoviária em Val d'Europe para o Terminus, que é muito mais suave em comparação.

CONEXÃO ENTRE ESTAÇÕES CHESSY

18 de maio de 2015

Como será feita a transferência entre as duas estações rodoviárias ao norte e ao sul de Chessy,

sabendo que não é mais possível atravessar livremente o pátio de pedestres ocupado pela Disneyland?

Da mesma forma, passageiros de ônibus em faixas dedicadas conseguirão chegar às estações RER ou TGV na superfície sem serem revistados pelo parque?

Como esse novo projeto prevê essa ligação entre a nova rodoviária South e as outras estações de Chessy?

SEM MAIS CARROS PARA IR!!

18 de maio de 2015

Sou húngaro há quase 10 anos, trabalho em Paris como muitas pessoas há alguns anos, e pego o trem em Esbly há mais de 8 anos. Quando cheguei em Magny, peguei o RER A para ir a Paris, mas diante dos muitos problemas diários da linha A (atrasos, quebras de equipamentos, greves, quase todos os dias um problema...), eu precisava absolutamente de outro meio de transporte para ir a Paris... O trem para Esbly, que conecta Paris em 35 minutos, foi a solução! E houve muitas melhorias nos últimos 3 anos (trens novos que substituíram os antigos cinzas, trens pontuais, conforto porque os trens finalmente têm ar-condicionado, etc...) Obrigado à SNCF e a todos os seus parceiros! Esse projeto de ônibus que conecta Esbly deveria ter visto a luz do dia há muito tempo, dado o grande número de usuários que usam a linha P (Meaux/Paris Est) todos os dias e que continua aumentando. E diante das muitas construções que surgiram ao redor da Disney, mesmo dirigindo mal, o RER A está completamente saturado. O grande problema em Esbly é o estacionamento ao redor da estação; depois das 8h15, é praticamente impossível estacionar no estacionamento com apenas 300 vagas, e muitas ruas ao redor da estação se tornaram zona azul (estacionamento limitado), quando antes era muito mais fácil estacionar lá. Rápido que esse projeto veja a luz do dia, obrigado, obrigado... Não vou mais precisar levar meu carro todos os dias (além do passe Navigo, tem custos de combustível...).

Nossos municípios estão se desenvolvendo, também precisamos de meios de transporte mais adequados para nossos filhos, para que eles possam frequentar as várias escolas (escolas, faculdades, escolas de ensino médio, campi, ginásios).

PARA MELHOR TRANSPORTE, MAS COM LÓGICA E CONTROLE DOS INVESTIMENTOS

18 de maio de 2015

Quanto ao setor Val d'Europe, seria preferível que o ônibus contornasse a Avenue de l'Europe e depois o hospital terminasse em um terminal no RER Val d'Europe e não em um terminal no hospital. Além disso, seria bom considerar uma rodoviária na estação RER Val d'Europe, mas do lado Montevrain, para essa linha, e também para as outras linhas que saem do sul da estação (Lagny, Tournan, ...) Ao escolher esse trecho (via RD231), será acelerado a atualização da RD231 para 2×2 faixas ao mesmo tempo.

Quanto ao setor Marne la Vallée – Chessy, a variante que vai rue Morris é preferida devido ao baixo investimento esperado e ao fato de que as duas variantes propostas são idênticas, mas não pelo mesmo preço.

Na reflexão em geral, não devemos esquecer que são nossos impostos que são os principais utilizados e que não adianta fazer grandes investimentos quando as rotas de infraestrutura rodoviária já foram traçadas há mais de 20 anos, e que devemos primeiro terminar de construí-las no mesmo estilo da RD 231 entre Montévrain e Lagny (faixa central reservada para um futuro "transporte") limpo"

ÔNIBUS DE LOCAL AVIS CLEAN

18 de maio de 2015

Favorável em princípio ao desenvolvimento desse modo de transporte.

Infelizmente, nem todos os parques empresariais são atendidos pela rota, longe dela, nem mesmo as cidades. O objetivo, portanto, parece ser dar prioridade à estação TGV, às áreas comerciais do Val d'Europe (e felizmente ao Hospital e à universidade judiciosamente localizados nas proximidades) ... Por que não usar o Boulevard Circulaire para todo ou parte da rota?

A continuação da rota até a estação de Lagny via Montévrain e Chanteloup seria, sem dúvida, muito oportuna.

Integrar um desenvolvimento para ciclovias durante o trabalho no ônibus também seria muito positivo.

SOBRE O QUE VOCÊ DEVE DAR SUA OPINIÃO?

18 de maio de 2015

Olá.

As informações, em particular as cartográficas, fornecidas no local, não permitem que todos percebam o impacto do projeto na qualidade do espaço de moradia. No entanto, como você sabe, os cidadãos dão grande importância a essa questão.

Todos podem, como está, aprovar o esforço geral para o transporte público, validar uma rota de ônibus e decidir a localização das estações, caso consigam localizá-las exatamente. Mas e quanto às mudanças na paisagem e nos arredores das casas? Como as mudanças de tráfego vão mudar as rotas diárias, as passagens de nível, a segurança dos pedestres, etc.? E quanto ao estacionamento? Eles já estão problemáticos perto da estação Esbly, como será gerenciado o aumento de estacionamento devido à junção com o RER e a Disney Land?

Então, como podemos encontrar informações mais detalhadas e dar nossa opinião antes da conclusão final do projeto – para preservar a possibilidade de influenciar seu conteúdo?

UM PROJETO SEM GRANDE CONVICÇÃO

18 de maio de 2015

Olá

O projeto certamente promoverá o transporte público na futura urbanização do planalto nos próximos dez anos, mas não resolve o congestionamento atual da RD934 entre Crécy e Lagny.

A solução mais simples inicialmente seria remover o pedágio Coutevroult na A4, promovendo assim seu acesso livre ao limitar a travessia da RD934 por veículos que vão para a região de Marne la Vallée. Isso permitiria otimizar o transporte público e as vias para bicicletas (soft links).

SERIA INTERESSANTE SE O TEMPO DE VIAGEM VAL D'EUROPE – PARIS FOSSE MELHOR DO QUE O DE RER A

18 de maio de 2015

Parece-me que esse projeto interessa aos habitantes dos municípios do Val d'Europe, se permitir um tempo de viagem melhor pela linha Transilien P do que pela RER A.

Resta saber se existem interconexões eficientes entre veículos pessoais e ônibus, ou entre outras linhas de ônibus da PEP e este novo ônibus.

AVISO + ROTA

13 de maio de 2015

Sou a favor da criação dessa nova linha de ônibus em uma faixa dedicada.

Para a Fase 1, sou a favor de passar pelo boulevard circular porque fica mais perto da estação do RER Val d'Europe.

Para a Fase 2, sou a favor de passar pela Ponte Morris porque é mais barata e não há uma instalação específica para atender nessa área.

Para a Fase 5, sou a favor de passar pelo Estádio porque também nos permite atender melhor o centro da cidade de Esbly.

ÔNIBUS

13 de maio de 2015

Seria necessário estender até a estação de Meaux. Isso aliviaria as linhas de ônibus 19 e 69, que vão para Val d'Europe e Chessy. Há uma grande necessidade porque as linhas estão saturadas

ROTA

13 de maio de 2015

por que falar de MONTRY quando nada muda para seus habitantes? Nenhuma estação será criada lá. E sempre será um inferno ir para Magny le Hongre, por exemplo (conexão em Chessy para refazer seus passos e sempre 2 ônibus e mais de 30 minutos de viagem enquanto é a próxima cidade).

Eu trabalho em Magny le Hongre. de carro leva 5 minutos e de ônibus mais de 30!

Eu preferiria uma ciclovia de Montry até Magny pela estrada departamental 93, que é particularmente perigosa.

AUSÊNCIA DE UMA ESTAÇÃO PARA ATENDER O CREPS, O EPIDE, O ECOLOÉ INTERNATIONALE EIMLV, A LIGUE 77 DE FOOTBALL E A FEDERAÇÃO DE CICLISMO, LOCALIZADA NO CHÂTEAU DE MONTRY

13 de maio de 2015

Olá, a menos que eu esteja enganado, observo que, nos planos propostos para consulta (e disponíveis nos sites), uma estação intermediária na área de MLV-Chessy e Esbly não está prevista para atender ao castelo de Montry, que abriga muitos centros esportivos (CREPS, Ligue 77 de Football, Fédération du cyclisme) e educação (EPIDE, EIMLV). Essas infraestruturas geralmente geram um volume excepcional de tráfego diário (torneios esportivos) e a instalação de uma estação certamente seria uma vantagem para as populações envolvidas (algumas das quais não necessariamente se beneficiam do transporte individual ou podem vir de longe). Existe alguma forma de corrigir essa falha e propor a inserção de uma estação na rota da linha agora?

Saudações

ÔNIBUS EM FAIXAS DEDICADAS

13 de maio de 2015

favorável a esse tipo de transporte "limpo" que permanece.

Oferece a possibilidade de conectar a Gare de l'Est ao Val d'Europe.