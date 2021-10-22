Orly
O setor "Sénia", atualmente passando por grandes mudanças, é o coração da linha, com três estações a longo prazo: Chemin des Carrières, Rue des Quinze Arpents, Pont de Rungis.
O chamado para projetos de arquitetura e planejamento urbano "Inventons la Métropole du Grand Paris", que visa valorizar locais de alto potencial, como a zona logística de Sénia, trará à tona os futuros bairros Parcs en Scène e Sénia no trajeto do projeto. Dentro desse perímetro, o programa permitirá a construção de moradias para acomodar 5.900 novos habitantes e 4.500 novos trabalhadores nos escritórios. Um dos principais desafios da Sénia-Orly é oferecer uma solução de mobilidade para esses futuros usuários.
Mudança em Pont de Rungis
É possível que, a princípio, a estação Pont de Rungis não seja atendida, pois a rue des Quinze Arpents, pela qual o ônibus deve passar, pode não estar disponível antes do fim das obras nos bairros de Sénia e Parcs en Scène. Durante essa fase, uma estação temporária, Cité Jardin, seria atendida, assim como Cockpit – Pont de Rungis, que permitiria conexões com a estação RER C e a linha 14.
Quando os ZAC estiverem desenvolvidos, uma segunda fase de obras será realizada para que o ônibus possa usar a rue des Quinze Arpents, o que permitirá atender a este novo distrito e, em seguida, conectar o mais próximo possível ao centro multimodal de intercâmbio Pont de Rungis. A extensão 393 conectará com o RER C e a extensão da linha 14 do metrô, além da rede de ônibus.
Além disso, uma ciclovia será construída ao longo da extensão da Rue des Quinze Arpents e se conectará à rota da Rue Bas Marin e ao entroncamento multimodal Pont de Rungis, para garantir as melhores conexões entre bicicletas e trem.
Diversos empreendimentos estão planejados nos espaços públicos próximos ao polo multimodal de intercâmbio Pont de Rungis, com vista à inauguração do metrô 14:
• um pátio no centro dos prédios de passageiros das estações RER C e Metro 14,
• uma área de compartilhamento reservada para ônibus, táxis e veículos de compartilhamento de carros,
• Garantir vagas de estacionamento para motocicletas motorizadas e bicicletas.
A criação de uma passarela reservada para modos ativos (caminhada, ciclismo, patinetes, etc.) está sendo estudada atualmente.
Setor de Orly
O setor de Orly possui 5 estações, sendo as últimas 3 localizadas na área do aeroporto: Maréchal Devaux – Caroline Aigle – Coeur d'Orly – Orly 4 – e Orly 1, 2, 3 (terminal da linha). O aeroporto e seus arredores representam um grande desafio, dado seu atrativo, tanto para quem trabalha lá quanto para quem vai para pegar um avião.
Após o setor "Sénia", a rota segue pelo lado leste da estrada ao longo de toda a Avenue de l'Europe, utilizando a faixa de bonde T7 em um trecho de cerca de 900 metros (seção compartilhada). A linha Sénia-Orly utilizará diretamente a plataforma do bonde, que oferece plataformas dedicadas aos ônibus na extensão das plataformas do bonde (desenvolvimentos previstos durante os estudos e construção do bonde T7), para as estações Caroline Aigle e Coeur d'Orly. As vocações dos dois modos, bonde e ônibus, cujas origens e destinos são muito diferentes, são complementares e ambas atendem às necessidades de seus futuros usuários.
A ambição do distrito de Coeur d'Orly é reunir eventualmente várias centenas de empresas com quase 65.000 m² de espaço comercial, um centro comercial de 40.000 m² e 35.000 m² dedicados à indústria hoteleira. Até 2040, a meta é estabelecida em 17.000 novos empregos criados, atendidos pela linha Sénia-Orly, uma extensão da linha 393.
Área do aeroporto
A área do aeroporto, que é muito restritiva, não pode oferecer um corredor de tráfego dedicado à Sénia-Orly. Por isso, a rota de ônibus é um desafio particular nesse setor, especialmente em termos de tempo de viagem.
O ônibus Sénia-Orly circulará pela estrada geral nesta área (como os outros ônibus), e melhorias simples nas plataformas serão feitas.