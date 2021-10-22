O setor "Sénia", atualmente passando por grandes mudanças, é o coração da linha, com três estações a longo prazo: Chemin des Carrières, Rue des Quinze Arpents, Pont de Rungis.

O chamado para projetos de arquitetura e planejamento urbano "Inventons la Métropole du Grand Paris", que visa valorizar locais de alto potencial, como a zona logística de Sénia, trará à tona os futuros bairros Parcs en Scène e Sénia no trajeto do projeto. Dentro desse perímetro, o programa permitirá a construção de moradias para acomodar 5.900 novos habitantes e 4.500 novos trabalhadores nos escritórios. Um dos principais desafios da Sénia-Orly é oferecer uma solução de mobilidade para esses futuros usuários.

Mudança em Pont de Rungis

É possível que, a princípio, a estação Pont de Rungis não seja atendida, pois a rue des Quinze Arpents, pela qual o ônibus deve passar, pode não estar disponível antes do fim das obras nos bairros de Sénia e Parcs en Scène. Durante essa fase, uma estação temporária, Cité Jardin, seria atendida, assim como Cockpit – Pont de Rungis, que permitiria conexões com a estação RER C e a linha 14.

Quando os ZAC estiverem desenvolvidos, uma segunda fase de obras será realizada para que o ônibus possa usar a rue des Quinze Arpents, o que permitirá atender a este novo distrito e, em seguida, conectar o mais próximo possível ao centro multimodal de intercâmbio Pont de Rungis. A extensão 393 conectará com o RER C e a extensão da linha 14 do metrô, além da rede de ônibus.

Além disso, uma ciclovia será construída ao longo da extensão da Rue des Quinze Arpents e se conectará à rota da Rue Bas Marin e ao entroncamento multimodal Pont de Rungis, para garantir as melhores conexões entre bicicletas e trem.

Diversos empreendimentos estão planejados nos espaços públicos próximos ao polo multimodal de intercâmbio Pont de Rungis, com vista à inauguração do metrô 14:

• um pátio no centro dos prédios de passageiros das estações RER C e Metro 14,

• uma área de compartilhamento reservada para ônibus, táxis e veículos de compartilhamento de carros,

• Garantir vagas de estacionamento para motocicletas motorizadas e bicicletas.

A criação de uma passarela reservada para modos ativos (caminhada, ciclismo, patinetes, etc.) está sendo estudada atualmente.