Thiais
O setor "Thiais", ponto de partida da extensão da linha 393 até o Carrefour de la Résistance, terá duas estações: Carrefour de la Résistance e Rue du Travy – Rue du Puits Dixme.
A Sénia-Orly atenderá o centro comercial Thiais Village, mas também o grande terminal de ônibus da RATP, que emprega muitos funcionários.
A recepção da extensão da linha 393 nesse setor levará a melhorias nas estradas.
A rotatória do Carrefour de la Résistance será removida e os novos empreendimentos manterão o fluxo de tráfego no nível atual.
O local dedicado (faixa dedicada ao ônibus) também oferecerá espaço para modos ativos (caminhada, ciclismo, patinetes, etc.), que estão sendo desenvolvidos na região. As calçadas serão mais confortáveis, e a ciclovia bidirecional existente, da Avenue de Versailles até a Rue du Bas Marin, será preservada. O caminho será legível e seguro, com bicicletas separadas das faixas para carros.
O Chemin des Carrières ZAC
Na entrada do setor, o ônibus Sénia-Orly atende o futuro bairro residencial do ZAC Chemin des Carrières, localizado ao sul da rue du Bas Marin. Sua localização possibilita atender às futuras moradias localizadas ao sul e, ao norte, ao início da rue des Quinze Arpents, o eixo estruturador do projeto.
O ZAC Chemin des Carrières abriga moradias, armazéns e outros espaços públicos. O projeto prevê a construção de cerca de 700 unidades habitacionais adicionais, novos espaços para atividades comerciais e instalações públicas, todos na borda da rota Sénia-Orly.