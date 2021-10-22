O setor "Thiais", ponto de partida da extensão da linha 393 até o Carrefour de la Résistance, terá duas estações: Carrefour de la Résistance e Rue du Travy – Rue du Puits Dixme.

A Sénia-Orly atenderá o centro comercial Thiais Village, mas também o grande terminal de ônibus da RATP, que emprega muitos funcionários.

A recepção da extensão da linha 393 nesse setor levará a melhorias nas estradas.

A rotatória do Carrefour de la Résistance será removida e os novos empreendimentos manterão o fluxo de tráfego no nível atual.

O local dedicado (faixa dedicada ao ônibus) também oferecerá espaço para modos ativos (caminhada, ciclismo, patinetes, etc.), que estão sendo desenvolvidos na região. As calçadas serão mais confortáveis, e a ciclovia bidirecional existente, da Avenue de Versailles até a Rue du Bas Marin, será preservada. O caminho será legível e seguro, com bicicletas separadas das faixas para carros.