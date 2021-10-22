Paray-Vieille-Poste

O setor de Orly possui 5 estações, sendo as últimas 3 localizadas na área do aeroporto: Maréchal Devaux – Caroline Aigle – Coeur d'Orly – Orly 4 – e Orly 1, 2, 3 (terminal da linha). O aeroporto e seus arredores representam um grande desafio, dado seu atrativo, tanto para quem trabalha lá quanto para quem vai para pegar um avião.

Após o setor "Sénia", a rota segue pelo lado leste da estrada ao longo de toda a Avenue de l'Europe, utilizando a faixa de bonde T7 em um trecho de cerca de 900 metros (seção compartilhada). A linha Sénia-Orly utilizará diretamente a plataforma do bonde, que oferece plataformas dedicadas aos ônibus na extensão das plataformas do bonde (desenvolvimentos previstos durante os estudos e construção do bonde T7), para as estações Caroline Aigle e Coeur d'Orly. As vocações dos dois modos, bonde e ônibus, cujas origens e destinos são muito diferentes, são complementares e ambas atendem às necessidades de seus futuros usuários.

A ambição do distrito de Coeur d'Orly é reunir eventualmente várias centenas de empresas com quase 65.000 m² de espaço comercial, um centro comercial de 40.000 m² e 35.000 m² dedicados à indústria hoteleira. Até 2040, a meta é estabelecida em 17.000 novos empregos criados, atendidos pela linha Sénia-Orly, uma extensão da linha 393.

Área do aeroporto

A área do aeroporto, que é muito restritiva, não pode oferecer um corredor de tráfego dedicado à Sénia-Orly. Por isso, a rota de ônibus é um desafio particular nesse setor, especialmente em termos de tempo de viagem.

O ônibus Sénia-Orly circulará pela estrada geral nesta área (como os outros ônibus), e melhorias simples nas plataformas serão feitas.