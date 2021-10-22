Compensar
ENTENDENDO O ESSENCIAL
Julien Desille é responsável pela expertise ambiental na Île-de-France Mobilités. Supervisiona a implementação de medidas compensatórias ecológicas e florestais.
Domaine Ormersson
Como vocês escolheram os sites de compensação da C1 Cable?
Sempre tentamos compensar os impactos ambientais o mais próximo possível da área afetada, mas como os arredores do Cabo C1 são fortemente construídos, eles não oferecem espaços adequados. A qualidade dos sites de remuneração é um critério decisivo. De fato, no caso da compensação ecológica, buscamos terrenos com funcionalidades ecológicas degradadas para agregar valor. Como o objetivo é recriar habitats para uma espécie-alvo, e não para os indivíduos impactados no local original, a distância ao local de compensação não é problemática. O mesmo se aplica à compensação florestal, que consiste na manutenção do capital florestal. Os locais foram identificados com a ajuda do CDC Biodiversité.
Pipistrel·lo comum
Em termos de compensação ecológica, quais espécies animais e vegetais vocês pretendem desenvolver nos locais e como?
Os principais impactos dizem respeito à avifauna (aves) e aos morcegos (morcegos). A criação de habitats para essas espécies consiste no desenvolvimento de áreas arborizadas compostas por vários estratos vegetais (propícios à biodiversidade), clareiras onde insetos se reproduzem (áreas de alimentação) e árvores com cavidades adequadas (áreas onde aves e morcegos são bem-vindos)
Cereja Selvagem
Sobre a compensação florestal, quais ações você vai tomar para garantir a sobrevivência de pelo menos 85% das plantas plantadas?
Buscamos criar condições favoráveis para as espécies de árvores que queremos plantar. Para isso, combinamos uma cultura principal com culturas de recursos (macieiras, cerejeiras silvestres, etc.) que, por exemplo, contribuem para a infiltração do solo ou para combater certas doenças. Nos últimos anos, a produção florestal foi reorientada e está mudando sua paleta de plantas com árvores mais adaptadas ao aquecimento global.
Compensação T10, Pond
Quais são os compromissos do proprietário do projeto em termos de remuneração?
Seja a compensação florestal ou ecológica, ela compromete o Proprietário do Projeto a:
- manter e manter os locais de compensação;
- garantir uma taxa de recolonização para espécies animais e recuperação para espécies vegetais;
- Garantir o monitoramento cuidadoso da evolução dos locais por 15 anos para compensação florestal ou 30 anos para compensação ecológica.
Todas as operações de limpeza foram implementadas durante 2024.