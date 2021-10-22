Quais são os compromissos do proprietário do projeto em termos de remuneração?

Seja a compensação florestal ou ecológica, ela compromete o Proprietário do Projeto a:

- manter e manter os locais de compensação;

- garantir uma taxa de recolonização para espécies animais e recuperação para espécies vegetais;

- Garantir o monitoramento cuidadoso da evolução dos locais por 15 anos para compensação florestal ou 30 anos para compensação ecológica.

Todas as operações de limpeza foram implementadas durante 2024.