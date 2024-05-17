23 postes já estão subindo na linha!

Até o momento, os companheiros ergueram 23 pilares na sua futura linha de teleférico.

Os últimos estão localizados:

- no Chemin des Bassins em Créteil, ao lado da estação de metrô,

- próximo à estação Limeil-Brévannes,

- a poucos passos da estação Valentin, na Rue Émile Zola

- no corredor verde La Végétale.

Muitos de vocês pararam perto dos locais de instalação para tirar algumas fotos dessas operações excepcionais!

Deve-se dizer que esses gigantes de várias dezenas de metros de altura, coroados por suas majestosas asas, são impressionantes. E a destreza do operador do guindaste, assim como a agilidade dos montadores empoleirados no topo dos pilares, realmente chamam atenção.

Cada elevação continua sendo um grande desafio e exige gestos precisos possíveis graças às habilidades das equipes.

7 pilares estão esperando sua vez! Continue nos acompanhando para saber sobre as futuras implementações.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier