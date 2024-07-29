Estação Pointe du Lac: instalação do telhado

Cinco trabalhadores e 1 operador de guindaste instalaram o telhado da estação de @Creteil Pointe du Lac, de 300 m². Manobrar e ajustar essas poucas toneladas de aço exigiu o conhecimento da equipe, mas o resultado final está lá! Em alguns meses, esse telhado estará totalmente verde e coberto de sedum, gerânios, saborosos... Poesia botânica e tecnicalidade industrial são perfeitamente compatíveis!

Mas vamos dar uma olhada nas imagens dessa nova etapa.

E obrigado pelo seu incentivo cada vez maior. Pode ter certeza de que eles deixam toda a equipe muito feliz.