Em Brest, o teleférico atrai turistas!

O primeiro teleférico urbano da França foi construído em Brest em 2016. Com 420 metros de extensão, conecta o novo eco-distrito dos Capucins ao centro da cidade de Brest em 3 minutos, sobrevoando o rio Penfeld, que atravessa a cidade.

Suas 2 cabines funcionam a cada cerca de 5 minutos e cada uma pode transportar até 60 passageiros (ou 675.000 pessoas por ano!).

Quais são suas particularidades? Suas cabines não se cruzam, mas uma sobre a outra, para limitar a área de impacto da instalação no solo. E o único pilar da linha é alto o suficiente para preservar o tráfego de grandes navios vindos do porto militar.

Hoje, o teleférico de Brest contribui muito para a atração turística da cidade enquanto abre o distrito. A vista panorâmica da baía de Brest é agora um evento imperdível e muito popular.

Não perca o desvio se estiver passando por Brest! https://www.brest-metropole-tourisme.fr/.../top-10.../