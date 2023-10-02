Cabo

Créteil - Pointe du Lac: obras na Route de la Saussaie du Ban (RD 102) a partir de outubro de 2023

Em Créteil, o redirecionamento das redes de telecomunicações, no nível da Route de la Saussaie du ban, é necessário para instalar um pilone.

O trabalho acontecerá a partir do início de outubro por cerca de 8 semanas.

Uma das duas faixas de tráfego na Route de la Saussaie du Ban (RD 102) será fechada e um desvio será instalado. O estacionamento será proibido neste trecho da estrada durante toda a duração das obras.

