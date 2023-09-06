Descobrindo os bondes urbanos!

Depois de Brest, seguimos para a Ilha da Reunião com o "Papang".

Nomeado em homenagem a uma ave endêmica da ilha, o Papang é o primeiro teleférico urbano do Oceano Índico.

Localizada na cidade de Saint-Denis de La Réunion, conecta os distritos de Chaudron e Bois de Nèfles em 15 minutos!

Graças às suas 46 cabines, transporta até 6.000 passageiros por dia, todos com vista panorâmica do oceano.

Assim como o Cabo C1, esse teleférico visa facilitar viagens em um território restrito, promover a intermodalidade e oferecer transporte alternativo menos poluente e econômico.

Fique ligado para saber mais sobre o C1 Cable e seus pares!