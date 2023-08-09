Data de publicação: 8 de dezembro de 2022

Essa delegação de serviço público é resultado de uma consulta lançada em 2019 e validada pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 7 de dezembro.

O principal objetivo do operador designado é otimizar as condições de viagem dos residentes da Île-de-France.

Assim, os requisitos estabelecidos estão relacionados a uma oferta de transporte mais eficiente, uma melhoria na regularidade dos ônibus, investimentos na transição energética e um grande espaço para a inovação.