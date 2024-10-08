Villa Nova: acabamento externo das salas técnicas e cirúrgicas
Na estação terminal Villa Nova em Villeneuve-Saint-Georges, a sala de cirurgia técnica tem avançado bem! Como em todos os outros resorts, o edifício foi projetado segundo um novo conceito arquitetônico voltado para garantir sobriedade e integração perfeita à paisagem.
Aqui, o cômodo é organizado de modo a preservar a vista da área agrícola. É adornada com um conjunto horizontal de maciços calcários azuis disponíveis em três acabamentos resistentes ao clima.
O sistema de fixação destaca a pedra, permitindo uma instalação rápida e fácil. Essa técnica combina a beleza da pedra natural com uma estrutura sólida, oferecendo possibilidades infinitas para edifícios únicos e sustentáveis.
Até breve para mais notícias sobre o progresso das suas estações e, enquanto isso, continue nos contando seu entusiasmo.
©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier