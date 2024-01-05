Cabo

Nova linhaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

O trabalho continua na cidade de Villeneuve-Saint-Georges

Uma vez que a rede subterrânea de água da chuva foi redirecionada, começam as obras de construção do pilar. A interrupção do trânsito nesta avenida é estendida por cerca de 1,5 mês a partir de 23 de dezembro.

O que isso muda?

• Um sistema alternado regulado por semáforos foi instalado. O trânsito é interrompido em ambas as direções.

• Recomenda-se desvio de tráfego para veículos pesados e leves. Veja o mapa.

• O ponto de ônibus Rû de Gironde nas linhas E e J2 em direção a Boissy Saint-Léger foi removido.

• As vagas de estacionamento neste trecho são fechadas durante as obras.

Para mais informações, entre em contato com Saïd, seu agente local, pelo telefone 06 32 87 00 52.

