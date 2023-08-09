O C1 Cable vem te encontrar
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 30 de março de 2023
De abril e durante todo o trabalho até a comissionamento do Cabo C1, um agente local dedicado estará presente no local para responder todas as suas perguntas.
Também abrigará escritórios nos 4 municípios da rota (Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges).
Sua agenda e número de telefone serão anunciados em breve:
- em nossa página do Facebook
- No site
Assine agora para conhecê-los! C1 Cable | Facebook