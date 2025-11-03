Informações de trabalho: trabalho no shopping F. Mitterrand em Créteil

Para desenvolver os arredores da estação C1 Pointe du Lac e construir uma nova área de estacionamento para bicicletas, são necessárias obras na estrada do shopping François Mitterrand, entre o final de outubro e dezembro de 2025.

Algumas vagas de estacionamento serão neutralizadas na rue des Coteaux.

Para garantir a segurança de todos, o limite de velocidade é de 30 km/h nas proximidades do canteiro de obras.

Saïd, seu agente local, está à sua disposição para responder suas perguntas. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.