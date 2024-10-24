Estação Pointe du Lac: novo palco

Para facilitar suas conexões entre o metrô e o teleférico, estamos construindo uma passarela que conectará as duas estações.

A parte da passarela localizada acima dos trilhos do metrô está sob gestão de projetos da RATP. Suas equipes estão atualmente no processo de erguer essa parte da estrutura. Para não interromper a operação da linha, o trabalho é realizado à noite.

Aqui estão algumas imagens do trabalho em andamento.

Assim que as intervenções da RATP forem concluídas, os companheiros do Cable C1 assumirão a construção da passarela que irá até o shopping François Mitterrand.

©Île-de-France Mobilités & RATP – Julien Lévêque