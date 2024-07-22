O primeiro laço do cabo está pronto para acomodar as cabines, entre as estações Pointe du Lac e Limeil-Brévannes

3 Passos para Instalar o Cabo

A instalação do cabo portador-trator do seu teleférico é realizada em 3 estágios principais em três setores:

1/ Proteção da área

2/ Desenrolando o cabo

3/ casamento do laço de cabo ou "emenda".

Feedback sobre a instalação do cabo entre as estações Pointe du Lac e Limeil Brévannes:

Primeiro passo: preparar a área de desenrolar do cabo

Uma vez construídas as estações e os pilares elevados, o primeiro passo é garantir a segurança da área sobrevoada pelos futuros cabos, especialmente pelas estradas e ferrovias. O objetivo é permitir que o cabo seja desenrolado com total segurança, mantendo as condições de tráfego ferroviário e automobilístico.

No primeiro trecho, um dos desafios foi sobrevoar os trilhos do pátio de triagem de Valentinon, que tem mais de 110m de largura. As equipes instalaram "ilhós de cabo" em cada lado da infraestrutura, um tipo de guindaste com redes de proteção sobre esses trilhos ferroviários.

Dois guindastes foram instalados em cada lado da infraestrutura ferroviária, localizados entre os viadutos da Linha de Alta Velocidade e da RN406. Essa estrutura imponente, posicionada ao milímetro mais próximo, exigiu anos de estudo e diálogo e mobilizou muitas equipes especializadas.

A instalação dessa proteção acima da viga ferroviária, especialmente projetada para este local, foi realizada em colaboração com a SNCF e exigiu a interrupção do tráfego de trens de carga durante o último fim de semana de abril: um compromisso feito alguns anos antes e mantido.