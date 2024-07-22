O primeiro laço do cabo está pronto para acomodar as cabines, entre as estações Pointe du Lac e Limeil-Brévannes
Embora quase todos os pilares já tenham sido instalados, os primeiros metros do cabo que equiparão o primeiro teleférico na região da Île-de-France foram colocados no trecho que liga as estações Pointe du Lac e Limeil-Brévannes.
Cabo de baixo ruído
O cabo que equipará a linha C1 Cable suportará as 105 cabines que transportarão 11.000 passageiros por dia quando for comissionada. A Île-de-France Mobilités, proprietária do projeto, selecionou, para o primeiro teleférico urbano da Île-de-France, um cabo de nova geração de alta qualidade, tanto para garantir a segurança dos usuários quanto para o conforto auditivo dos moradores locais, a durabilidade do cabo e a robustez do teleférico.
Esse cabo inovador é feito de fios metálicos ("fios") entrelaçados com perfis sintéticos pretos. Esse design suaviza o cabo, reduzindo drasticamente as vibrações e o ruído emitidos pela passagem das cabines, mas também tornando-o mais robusto.
3 Passos para Instalar o Cabo
A instalação do cabo portador-trator do seu teleférico é realizada em 3 estágios principais em três setores:
1/ Proteção da área
2/ Desenrolando o cabo
3/ casamento do laço de cabo ou "emenda".
Feedback sobre a instalação do cabo entre as estações Pointe du Lac e Limeil Brévannes:
Primeiro passo: preparar a área de desenrolar do cabo
Uma vez construídas as estações e os pilares elevados, o primeiro passo é garantir a segurança da área sobrevoada pelos futuros cabos, especialmente pelas estradas e ferrovias. O objetivo é permitir que o cabo seja desenrolado com total segurança, mantendo as condições de tráfego ferroviário e automobilístico.
No primeiro trecho, um dos desafios foi sobrevoar os trilhos do pátio de triagem de Valentinon, que tem mais de 110m de largura. As equipes instalaram "ilhós de cabo" em cada lado da infraestrutura, um tipo de guindaste com redes de proteção sobre esses trilhos ferroviários.
Dois guindastes foram instalados em cada lado da infraestrutura ferroviária, localizados entre os viadutos da Linha de Alta Velocidade e da RN406. Essa estrutura imponente, posicionada ao milímetro mais próximo, exigiu anos de estudo e diálogo e mobilizou muitas equipes especializadas.
A instalação dessa proteção acima da viga ferroviária, especialmente projetada para este local, foi realizada em colaboração com a SNCF e exigiu a interrupção do tráfego de trens de carga durante o último fim de semana de abril: um compromisso feito alguns anos antes e mantido.
Segundo passo: desenrolar o cabo
Devido ao seu peso (10kg/metro), a operação consiste em desenrolar sucessivamente cabos de diâmetro crescente até o cabo final. Os dois primeiros cabos Kevlar finos e leves, chamados de "driz", foram instalados manualmente nos estabilizadores no topo dos pilares.
Esse cabo era desenrolado para mover gradualmente vários cabos de diâmetro crescente, até o cabo final. Durante esse desenrolamento, a tensão do cabo é controlada por vários dispositivos.
Passo Três: Emenda de Cabos ou "Casamento"
Com o cabo final no lugar nos pilares, o loop é fechado e as duas extremidades do cabo são reunidas. Isso é o chamado de "emendamento", uma operação totalmente manual que exige grande tecnicalidade, precisão e rigor, e mais de vinte pessoas mobilizadas. Tudo é medido e verificado antes que o cabo seja re-tensionado e reposicionado nos pilões.
A folha de dados do desenrolamento do cabo nesta primeira seção
• 1 cabo transportador-trator com 5 cm de diâmetro e pesando cerca de 10kg/m, ou seja, 33T em todo o cabo
• 3600 metros de cabos instalados entre Pointe du Lac e Limeil-Brévannes
• 2 cabos intermediários, dos quais 2 são de Kevlar
• 10 trabalhadores mobilizados para desenrolar o cabo + 20 para emendar